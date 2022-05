Tarcísio do Acordeon canta versão de 'Beggin', hit na voz de Måneskin ; escute

O cearense Tarcísio do Acordeon lançou uma versão em forró da música "Beggin" no álbum "Só Resta Beber". Em 2021, a canção ficou conhecida pela intepretação do grupo Måneskin. A composição do sanfoneiro ganhou o título de "Baby, Eu Bebi".

"Beggin'" é uma canção composta por Bob Gaudio e Peggy Farina e originalmente popularizada pela banda americana The Four Seasons em 1967.

O grupo italiano Måneskin, banda de hard rock, foi uma das bandas que popularizou a canção em 2022.

Escute música:

A música do cearense e a canção interpretada por Måneskin são iguais no quesito amor. A canção original trata de uma pessoa que implora o perdão e a atenção de outra.

Já em "Baby, Eu Bebi", Tarcísio do Acordeon apresenta o amor vivido no interior e como o ciúme atrapalha a rotina de um vaqueiro.

"O Baby, eu bebi quando te vi chegar com outro role. Sem chorar de amor, não vai resolver", diz o refrão da canção.