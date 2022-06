Sufoco: ônibus da dupla Luis Marcelo e Gabriel atola antes de show em Tianguá; veja vídeo

O ônibus da dupla sertaneja Luis Marcelo e Gabriel ficou atolado após as chuvas, na noite deste sábado (4), em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, no Ceará. Nas redes sociais, os cantores compartilharam as tentativas de remoção do veículo a poucas horas do show.

Após três solicitações de serviço de guincho, o caminhão foi retirado. Ninguém ficou ferido. Apesar do transtorno, a dupla conseguiu realizar o show, conforme relatou no Instagram.

O atoleiro ficava a poucos metros do hotel e do espaço onde ocorreria o evento.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Tianguá registrou volume pluviométrico de 37.4 milímetros neste sábado.

Durante o reboque, a dupla também encarou a chuva. Veja vídeo: