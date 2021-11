Solange Almeida grava versão em forró de 'Believe' da cantora Cher; escute

A cantora Solange Almeida disponibilizou um novo álbum promocional, nesta quarta-feira (17). Uma canção que chama atenção no repertório é a versão em forró de "Believe", hit da cantora Cher. Na cadência do gênero nordestino, a composição ganhou título de "Vacilou".

"Eu te amei você vacilou. Meu caro ex, eu esqueci você. Dessa vez, sou eu que digo não", diz o refrão da canção.

Escute versão em forró:

A composição "Vacilou" é assinada por Solange Almeida, Zélia Santti e Maze Cavalcante.

A canção "Believe" foi lançada em 19 de outubro de 1998. O nome da single também intitulou o álbum. Em 2000, Believe foi indicado ao prêmio Grammy Award de Melhor Álbum Vocal de Pop

Veja versão original de Cher:

Solange Almeida é conhecida por interpretar hits da música pop em forró. Uma das canções mais executadas em shows e rádios pelo país, ainda gravada na época em que ela fazia parte do Aviões do Forró, foi "Se Não Valorizar" — versão em forró de "Umbrella" da cantora Rihanna.