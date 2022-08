Show do João Gomes em Recife tem arrastão, tiros e confusão; veja vídeo

Uma série de confusões, brigas e possíveis disparos de arma de fogo teriam sido registrados na região do Marco Zero de Recife na noite desta quarta (17), local onde foi realizada a gravação do primeiro DVD do cantor João Gomes. Milhares de pessoas compareceram ao local para a apresentação, que ocorreu de forma gratuita.

As imagens foram obtidas pela TV Globo e divulgadas pelo portal G1 nesta quinta (18). Em algumas áreas da festa, segundo a publicação, foram relatados furtos, arrastões, agressões e tiros.

O arrastão do João Gomes dando uma oportunidade de renda para os pequenos infratores.

Por isso não vou para eventos de rua aqui no Recife, não temos segurança alguma. pic.twitter.com/ac7FkkEfsq — Thyago Silva (@thyagosiIva) August 18, 2022

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o público aparece correndo, no que foi citado nas redes sociais como um arrastão. Além disso, também é possível ouvir disparos em uma das gravações, pessoas gritando "calma" e outras abrigadas sobre marquises de prédios.

No bairro de Santo Amaro, na área central de Recife, jovens foram vistos correndo no meio da rua. Ainda próximo do Marco Zero, uma correria começou na praça e policiais dispersaram o público com armas não letais.

Gravação do DVD

O show de João Gomes no Marco Zero foi realizado para a gravação do DVD 'Acredite'. Um esquema de trânsito, com fechamento de ruas, avenidas e pontes, foi montado para comportar a estrutura do evento.

Por conta disso, um reforço de policiamento, com mais de 300 PMs, além de homens contratados pela equipe de produção, foi realizado na noite de quarta (17).

Segundo o G1, a Polícia Militar não confirmou, até o momento, se houve arrastão no local ou pessoas feridas. Entretanto, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, três pessoas feridas foram atendidas.