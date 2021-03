Sem eventos, Batista Lima anuncia demissão de funcionários; assista

O cantor de forró Batista Lima anunciou, nesta terça-feira (23), a demissão dos funcionários da banda. A ausência de eventos por conta da pandemia do coronavírus foi o principal agravante da decisão. O forrozeiro é mais um nome da música atingindo pelos efeitos da Covid-19.

"Depois de tanta luta, depois de tanta batalha, Deus sabe o quanto lutei para que isso não acontecesse, mas infelizmente hoje tive que demitir os membros, ou seja, todos os meus funcionários. Com muito dor no coração que venho aqui", declarou o cantor em vídeo.



Assista:



Batista Lima publicou vídeo com imagens das carteiras de trabalho e contratos dos funcionários."Deus está no comando. Deus está no controle de tudo. Quero agradecer a compreensão de todos os meus funcionários. Lembrando, como eu disse a eles, nós vamos nos encontrar lá na frente".

Assim como outros nomes do forró, Batista Lima passou o ano de 2020 realizando lives. Anualmente, o cantor realiza de 20 a 25 shows durante os meses de junho e julho — período com comemorações juninas. A ausência de eventos no São João enfraqueceu ainda mais diversas bandas do gênero nordestino.





Batista Lima lutou contra a Covid-19

Em dezembro de 2020, o cantor Batista Lima foi diagnosticado com Covid-19. Ele e a esposa — também com exame positivo da doença — realizaram tratamento em Salgueiro (PE).

Natural de Serra Talhada, Batista Lima ficou conhecido nacionalmente, no início dos anos 2000, pelas músicas na banda Limão com Mel.