Rogerinho estreia em 'Devagarinho', parceria com MC MW e DJ Pernambuco; assista

O cantor cearense Rogerinho começou o mês abril sendo nome presente em feat. A canção "Devagarinho" — produção de MC MW — vem em ritmo de bregadeira romântica e chega acompanhada de clipe inédito dançante ao lado DJ Pernambuco.



“Achei muito top essa música que gravamos, foi um convite do meu parceiro DJ Pernambuco e quando ele chamou para falar do projeto, aceitei de primeira e já saímos marcando a data do clipe. Ficou tudo muito lindo,” revelou Rogerinho. Em 2020, o cearense estourou com "Só Você". A canção rendeu até feat com Léo Santana. Neste ano, ele lançou “Não Deixa eu Ir” e contracenou com Pamela Drudi em clipe.

O sobralense Rogerinho ficou conhecido nacionalmente pela composição “Amor Falso”, gravado por grandes artistas como Aldair Playboy, Wesley Safadão e Kevinho, no ano de 2018, e ganhou várias premiações, além de entrar para as mais tocadas do país, com reconhecimento no mercado.

Assista:



Carreira

MC Rogerinho começou a cantar aos 13 anos e, depois de cinco anos, viu seu nome chegar ao topo dos principais hits, com total evidência de nome forte no mercado. Hoje, aos 20, soma uma vasta lista de grandes parcerias e credibilidade na indústria fonográfica.

Aos 20 anos, o cantor e compositor atingiu a 4ª posição do "Top Brasil" no Spotify. Na Deezer, ele apareceu em primeiro lugar na playlist "Explosão Brasil".