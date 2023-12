Roberta Miranda sofre acidente de carro: ‘Susto terrível’

A cantora Roberta Miranda usou as redes sociais para falar sobre acidente de carro que sofreu na terça-feira (26). Ela explicou que estava com o carro parado, quando foi atingida por outro automóvel e bateu a cabeça no volante.

“O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás, e o carro parado. Agora, nossa... Bateu a minha cabeça, mas eu bati primeiro o ombro e protegi a minha cabeça. Mas tudo bem, eu já tomei remédio. O que está doendo é o ombro, está doendo muito”, detalhou a artista.

Roberta explicou que estava acompanhada de outros familiares no momento do acidente. “Foi um susto, um susto terrível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é rezar muito, tomar muito cuidado”.

A artista ainda publicou outro vídeo mostrando como o carro ficou após o acidente.