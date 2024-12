Rapper Oruam é hospitalizado no RJ com quadro gripal

O rapper carioca Oruam, de 24 anos, está hospitalizado em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro desde domingo (1º), segundo informações do Extra. Ele deu entrada no hospital com quadro de febre alta e tosse.

O artista é um dos indicados ao Prêmio Multishow 2024, que acontece na noite desta terça-feira (3), na categoria melhor funk do ano com o hit “Rolé Na Favela de Nave”. No entanto, devido a sua saúde, ele não deve comparecer.

Ainda conforme o Extra, Oruam está se recuperando bem, mas ainda não tem previsão de alta.

O artista é filho de Marcinho VP, criminoso que está preso há quase três décadas, sendo os últimos 14 anos na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, por tráfico de drogas e homicídios.

Oruam é considerado revelação do rap e no início deste ano alugou uma mansão de frente para o mar no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele costuma ostentar a mansão que mora.