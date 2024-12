Filha de Joelma está namorando baterista de Joelma

Yasmin Mendes, de 20 anos, filha dos cantores Joelma e Ximbinha, está namorando o baterista Neto Alcântara, integrante da banda da mãe. A backing vocal assumiu o romance durante a gravação do “Altas Horas”, exibido no sábado (30).

Eles já haviam sido visto aos beijos em um show, mas no programa foi a primeira vez que falaram sobre a relação. Joelma, que também participou da gravação, demonstrou que aprova o namoro e gosta do genro.

Neto é natural de Marajó, em Belém do Pará, mesma terra natal da sogra.

Já Yasmin também tem demonstrado dom na música. Ela vem se destacando nos shows de Joelma como cantora. Ainda no “Altas Horas”, ela mostrou seu talento ao dividir os vocais da música “A Lua Me Traiu” com a mãe.

Em entrevista ao Extra, em 2023, Yasmin contou que seus pais sempre a incentivaram na carreira musical, mas descarta carreira como vocalista: “Meus pais sempre me apoiaram a seguir a carreira musical. Não é meu sonho ser cantora. Quero fazer algo na música, como produção mesmo”.