Ralf fala sobre saudades um mês após morte de Chrystian: 'Muito difícil para mim'

Ralf, irmão de Chrystian, concedeu entrevista a Danilo Gentili no programa "The Noite"', nesta quinta-feira (18), e falou sobre o falecimento precoce do irmão. Os dois formavam a dupla Chrystian e Ralf, mas encerraram a parceria em 2021 e estavam afastados recentemente.

"Quem falou que a gente não se falava fui eu mesmo. Sou dislexo (sic), então tudo o que você fala, por ser criado na rua, transformo em imagem", disse Ralf sobre o afastamento com o irmão, dizendo que ainda não tão próximos, os dois mantinham algum tipo de contato. A declaração é diferente da dita por ele logo após o falecimento, quando relatou que não teria nenhum contato com o irmão.

A participação de Chrystian no "The Noite", do SBT, ocorreu há cerca de um mês, quando ele esteve com os músicos Sérgio Reis e Renato Teixeira. O cantor morreu após ser levado Às pressas para um hospital de São Paulo, diagnosticado com uma condição que exigia repouso imediato e tratamento especializado.

Saudades de Chrystian

Agora, nesta quinta, Ralf prestou homenagem ao irmão e cantou algumas músicas de sucesso dos dois. "É muito difícil para mim", disse ele ao cantar e relatar a saudade do irmão.

"O Chrystian era muito doido, mas de uma alegria maravilhosa. Ele era impulsivo, contava muita piada, era muito alegre, mesmo doente. Contava histórias e casos, dava risada, um cara muito bacana. Esse é o irmão que todos deveriam ter. Nunca brigamos. Discutimos e ele ficava bravo comigo porque sempre tive muitas regras. Ele era mais impulsivo. Tínhamos visões diferentes", disse ele sobre a relação como dupla.

O fim, inclusive, teria surgido por conta das visões diferentes. "Ele queria fazer uma carreira solo, fazer o esquema dele, cantar com outras duplas, os universitários… E a dupla não permitia isso. Ele falava: ‘Você não deixa eu fazer’. Eu dizia que ele poderia fazer, mas não com a dupla. A dupla tinha essa regra e ele não aceitava legal", comentou.

Ralf contou ter ficado feliz com a decisão de Chrystian, já que percebia na decisão uma forma de ver a felicidade do irmão. "Não me meti e vi ele feliz", completou ele, ainda recordando da presença do irmão.