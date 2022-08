'Ragatanga', 'Cerol Na Mão' e mais: 20 hits que já têm mais de 20 anos e você talvez não saiba

A música traz lembranças afetivas que nos transportam no tempo. Se você foi adolescente nos anos 2000, provavelmente dançou ao som de Rouge, Bonde do Tigrão ou esperou ansiosamente para comprar o "Summer Eletrohits", CD cheio de sucessos do momento. Há quem também 'sofreu' ao som de Avril Lavigne, Evanescence LS Jack ou Linkin Park.

Pode não parecer, mas já se passaram 20 anos desde que 'Ragatanga', da banda Rouge, um clássico que marcou toda uma geração, foi lançado.

Foi também na primeira década dos anos 2000 que grandes nomes da música pop como Britney Spears e Beyoncé, e as bandas Charlie Brown Junior e Black Eyed Peas estouraram.

Sentiu a nostalgia daí? O Diário do Nordeste preparou uma lista para você relembrar grandes hits dos 2000's e viajar no tempo. (Assista aos clipes abaixo)

Confira 20 hits que já têm mais de 20 anos

1. Ragatanga - Rouge (2002)

2. Cerol na Mão - Bonde do Tigrão (2001)

3. Jonathan da Nova Geração - Furacão 2000

4. I'm a Slave 4 U - Britney Spears (2001)

5. Whenever, Wherever - Shakira (2001)

6. A Dor Desse Amor - KLB (2000)

7. Baba - Kelly Key (2001)

8. Survivor - Destiny's Child (2001)

9. A Cera (Pirou o Cabeção) - Banda O Surto (2000)

10. Te Levar - Charlie Brown Jr. (Tema de abertura de 'Malhação' - 1999)

11. Dança da Motinha - Mc Beth (2000)

12. Complicated - Avril Lavigne (2002)

13. All The Small Things - Blink-182 (1999)

14. A Thousand Miles - Vanessa Carlton (Trilha sonora do filme "As Branquelas" - 2002)

15. Mulher de Fases - Raimundos (1999)

16. In The End - Linkin Park (2001)

17. Lady Marmalade - Christina Aguilera part. Lil' Kim, Mya e Pink (2002)

18. Carla - LS Jack (2002)

19. Dilemma - Nelly part. Kelly Rowland (2002)

20. My Sacrifice - Creed (2001)

Extras - hits prestes a completar 20 anos

Não é Nada Disso (Bicicleta) - Aviões do Forró (2003)

Crazy In Love - Beyoncé part. Jay-Z (2003)

Musa do Verão - Felipe Dylon (2003)

Hey Ya! - Outkast (2003)

Shut Up - Black Eyed Peas (2003)

Candy Shop - 50 Cent part. Olivia (2003)

Bring Me To Life - Evanescence (2003)

