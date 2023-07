Rafa e Pipo Marques agitam duas noites de Fortal 2023 com os maiores hits da carreira

Rafa e Pipo Marques prometem agitar foliões em duas noites do Fortal 2023. Em entrevista exclusiva à coluna, a dupla relembrou momentos marcantes na maior micareta do Brasil.

"O Fortal sempre teve um significado muito grande na nossa vida. A gente sempre frequentou o Fortal desde que eu me lembro por gente, tá? Então, desde criancinha, acompanhando os nossos pais e tudo", contou Rafa.

"A gente sempre amou ir para Fortaleza diversas vezes, não só no Fortal. Todos os nossos réveillons desde criancinha eram lá no Marina Park, com a nossa família. Então, eu tenho muita história, a gente tem muita história com Fortaleza, a gente ia para lá diversas vezes no ano, é uma das poucas cidades fora de Salvador que eu consigo me localizar, eu sei andar em Fortaleza”, revelou Pipo.

Dupla de irmãos iniciou a carreira em janeiro de 2011, com a banda chamada "Oito7Nove4", no Festival de Verão de Salvador. No mesmo ano, os filhos de Bell Maques foram convidados para tocar no Fortal, com o lançamento de uma nova música, "Se não puder voar", grande sucesso na carreira dos dois.

"Eu acho a memória que eu tenho, a mais marcante foi no primeiro ano que a gente tocou no Fortal, que a gente tinha acabado de lançar “Se não puder voar”, que foi o nosso grande sucesso na época", disse Rafa.

Assista à entrevista

Rafa e Pipo também contaram do carinho que a família tem por Fortaleza. Revelando que depois de Salvador, a capital do Ceará foi a que mais acolheu a dupla.

"Fortaleza foi a primeira cidade que abraçou a gente com mais força, tirando o Salvador. Então quando a gente saiu de casa, vamos dizer assim, foi para uma cidade que realmente a gente se sentiu acolhido ali no início, foi Fortaleza, e isso até hoje. A gente sabe que o público tem um carinho muito grande pela gente e vice-versa", contou a dupla.

Veja programação

Quinta (20/07)

Corredor da Folia

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Rafa e Pipo

Parangolé (Bloco Bagunça)

Ludmilla (Fervo da Lud)

Luiz Caldas (Trio Independente)

Camarote Mucuripe

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva

Palco Arena

Timbalada

Pimenta Malangueta

DJ Justa

Sábado (22/07)

Corredor da Folia

Vem com o Gigante (Leo Santana)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Trios Independentes

Ricardo Chaves

Camarote Mucuripe

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo Guilherme

KVSH

Palco Arena

É o Tchan

Verão S/A

Dj Justa

Domingo (23/07)

Corredor da Folia

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Durval e convidados (Bloco Brahma)

Camarote Mucuripe

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo

Palco Arena

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

DJ Justa

Dias de muita festa

Rafa e Pipo se apresentarão em duas noites de micareta. A primeira, na quinta, serão três voltas na cidade Fortal, no bloco Vumbora. E por último, os irmãos visitam o Camarote Mucuripe no domingo (23).

No sábado, a dupla faz show na a feijoada do Siriguella, que ocorre no Marina Mark.

O repertório será repleto de sucessos da dupla como "Se o Passarinho Voou" e "Se não puder voar".

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia

*Sob supervisão de Nayana Siebra.