Quem é Rafa Diniz, cantor que morreu afogado no rio São Francisco, na Ilha do Fogo

Batizado como Jhaimerson Juvenal, o 'Rafa Diniz', tinha 22 anos. O pernambucano morreu na tarde desta sexta-feira (21), ao tomar banho no Rio São Francisco.

Rafa, conhecido do cenário musical do gênero Arrocha, estava na Ilha do Fogo, localizado entre as cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), estudando o cenário para a gravação do seu novo EP visual "Resenha na Ilha", que aconteceria no domingo (23).

O jovem cantor se dedicava há três anos à carreira artística, sempre com foco no Arrocha. O artista já tinha sete discos lançados. Neste final de semana ele faria a gravação do seu primeiro EP visual.

Entre os principais sucessos de rafa Diniz, estão: E Agora Sonho Meu (2025), Aliança (2025), Plantão no Boteco (2024) e Mulher Segura (2023).

O artista deixa esposa e duas filhas. O incidente está sendo investigado pela Polícia Civil local.

O velório do artista será realizado na tarde deste sábado (22), às 15h, na sua casa (localizada na Rua 02, bairro Ouro Preto), em Petrolina, Pernambuco. Já o sepultamento vai ocorrer no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, na mesma cidade.