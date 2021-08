Processo contra Wesley Safadão por violação de direitos autorais é arquivado pela Justiça

A Justiça arquivou um processo que o cantor Wesley Safadão respondia por violação de direitos autorais. A decisão é da 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza e foi proferida no último dia 17 de agosto.

O artista foi denunciado em 2017 pelo Ministério Público com base no artigo 184 do Código Penal, referente às músicas “Mexe Piriguete” e “Elas Ficam Loucas”.

A juíza de Direito Cristiane Maria Martins Pinto de Faria acatou a tese de prescrição desenvolvida pela defesa de Safadão, visto que a denúncia foi apresentada após quatro anos do fato. A prescrição está prevista nos artigos 107, IV e 109, V, do Código Penal.

"A denúncia foi recebida por este juízo em 1º de fevereiro de 2017, não havendo qualquer causa interruptiva da prescrição após tal fato, e até o presente momento ocorreu um interregno, ininterrupto, de mais de 4 (quatro) anos, sendo clara a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva", diz a magistrada, na decisão.

Garota Safada

Em parecer juntado ao processo, o Ministério Público afirma que “as obras tiveram versões gravadas pela banda Garota Safada, cujo vocalista era o acusado, e ainda foram realizadas diversas divulgações em sítios da internet, bem como a confecção de 300 mil cópias de CDs, apresentações em emissoras de televisão e em shows pelo Brasil, auferindo lucro, sem a devida autorização dos detentores dos direitos advindos das referidas músicas”.

Entre os pontos contidos no processo, destacados pela defesa de Wesley, representada pelos advogados Ricardo Valente Filho e Túlio Magno, está o acordo realizado entre as partes – Wesley e Tony Guerra (autor das músicas) – que comprovam a ausência de qualquer conduta ilícita.