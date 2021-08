Pabllo Vittar é confirmada em novo álbum de remixes de Lady Gaga

Pabllo Vittar foi confirmada como uma das parcerias na versão remix do álbum "Chromatica" de Lady Gaga. A drag queen brasileira estará na nova versão da música "Fun Tonight".

"É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade", declarou a cantora de 27. Segundo Pabllo, influências de ritmos do Brasil estarão presentes na canção.

Vittar já havia causado especulações nas redes sociais após responder uma publicação de Gaga. A confirmação, no entanto, só veio nesta quarta-feira (11).

Legenda: Vittar publicou o nome da música no Twitter Foto: Reprodução

Chromatica

"Chromatica" foi lançado em 2020 e é o sexto álbum de estúdio de Lady Gaga. O trabalho, que conta com hits como "Rain on Me" e "911", foi incluído em diversas listas de melhores lançamentos do ano.

O álbum de remixes ainda não tem previsão de lançamento. A produção foi confirmada pela artista americana apenas na terça-feira (10) por meio de uma publicação nas redes sociais.

A existência da versão remix, no entanto, já era conhecida desde abril, quando o produtor BloodPop pediu sugestões aos seguidores sobre quem deveria participar das novas versões das músicas. Ele também confirmou que estava trabalhando com Charli XCX num remix de "911".

Batidão Tropical de Pabllo

Em junho, Pabllo Vittar lançou o álbum "Batidão Tropical", que teve umas das maiores estreias nacionais e globais do Spotify.

Atualmente o projeto conta com mais e 105 milhões de streamings entre áudio e vídeo. Os hits dos diferentes gêneros, vivenciados nos anos 2000, influenciaram de forma direta no novo álbum da cantora.