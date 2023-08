Pabllo Vittar é apontada como pivô de término de namoro de pagodeiro

A cantora Pabllo Vittar está sendo acusada de motivar o término do namoro entre o cantor de pagode Danrlei Orrico, conhecido como 'O Kanalha', e a fisioterapeuta Quele Sousa.

Quele afirmou em seu perfil do Instagram que Danrlei começou a se relacionar com Pabllo enquanto ainda era comprometido e que chorou por três meses após ser 'traída'.

"Ele ainda teve a cara de pau de me dizer que precisava da Pabllo para ajudar ele a crescer nacionalmente, que Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado por ele para ajudar ele a crescer na carreira dele", disse a fisioterapeuta.

"Só eu sei o que passei, até socorro ele me negou, eu passando mal no dia do término, eu morrendo e ele tomando cachaça", continuou Quele.

'O Kanalha' fez participação na música 'Penetra', de Pabllo Vittar, presente no álbum 'Noitada After'. Recentemente, a canção ganhou remix com presença do DJ Pedro Sampaio.

No fim de julho, Pabllo chegou a participar de um show do cantor em Salvador. O artista agradeceu a presença dela nas redes sociais. "É sempre um prazer ter você conosco. Volte mais vezes para nossa linda Salvador. Nós te amamos", escreveu o pagodeiro.

Danrlei e Pabllo não se posicionaram sobre o possível envolvimento até o momento.