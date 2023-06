O'hara Ravick grava 'Segredo', primeira música pela banda Calcinha Preta; assista

A cantora O'hara Ravick​, nova voz da Calcinha Preta, teve a primeira canção gravada pela banda divulgada nas plataformas de streaming de música neste mês. A composição faz parte do álbum "Ao Vivo em São Paulo".

A playlist conta ainda no repertório com as canções "E o Vento Levou”, “Amor Dividido”, “A Casa Caiu”, “Salve o nosso amor”, “Quer namorar comigo”, “Declaração de amor”, “Não me deixe agora”, “O Navio e o mar”, “É seu amor que eu quero”, “Cena de Novela”, “Do meu jeito” e "A Calcinha é nossa”.

Assista clipe:

No repertório, 14 faixas, com destaque para o clássico "Manchete dos Jornais", sucesso nos anos 2000 que voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias por conta do trava línguas que remete a um trecho da composição.

Quem é a nova cantora do Calcinha Preta?

Depois de mais um ano da morte da cantora Paulinha Abelha, que faleceu aos 43 anos em 2022, vítima de uma infecção no sistema nervoso e problemas renais, a banda Calcinha Preta anunciou Ohara R. É a cantora O'hara Ravick, que já passou por bandas, entre elas, a Magníficos.

Aos 27 anos, O'hara Ravick já participou de outras bandas de forró, como "Limão com Mel" e "Magníficos".