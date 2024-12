Nattan e Rafa Kalimann registram encontro com Luciano Huck e Angélica

Rafa Kalimann está acompanhando a maratona de shows do namorado, o cantor Nattan, nos últimos dias do ano. Na segunda-feira (30), durante passagem pela praia de Carneiros, em Pernambuco, o novo casal aproveitou para se encontrar com Luciano Huck e Angélica.

O cantor publicou cliques da viagem em seu Instagram, e escreveu: “Com amigos em Carneiros”.

Ontem, toda orgulhosa, Rafa também mostrou nas redes sociais um buquê de rosas-vermelhas que ganhou de Nattan no palco.

Os boatos do namoro dos dois começou ainda em novembro, dias após Rafa terminar o namoro com o ator Allan Souza Lima. Os dois assumiram o relacionamento no dia 18 de dezembro.

Nattan, até novembro, também namorava. Ele estava há quatro anos com a influenciadora cearense Layla Samylle. No entanto, diferentemente do que tem feito com Rafa, ele mantinha o relacionamento distante dos holofotes, alegando querer manter a vida pessoal privada.

