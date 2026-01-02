Nattan brinca com espera de Zuza e exibe barriga de Rafa Kalimann

Nattan arrancou risadas dos seguidores ao comentar, de forma bem-humorada, a fase final da gravidez de Rafa Kalimann. À espera da chegada de Zuza, o cantor apareceu ao lado da apresentadora enquanto ela descansava assistindo a um filme, quando soltou a brincadeira: “Todo mundo já nasceu e essa menina não”.

Rafa, de 32 anos, está nos últimos dias de gestação e a expectativa pelo nascimento da primeira filha do casal só aumenta. No clima de celebração, Nattan presenteou a amada no Natal com uma joia especial: um relicário que traz uma foto dos dois e o ultrassom da bebê, gesto que emocionou os fãs.

O nome Zuza foi escolhido como uma homenagem à avó do cantor, Josefina, que era carinhosamente chamada pelo apelido e faleceu recentemente. A escolha reforçou o significado afetivo do momento vivido pelo casal.

Recentemente, Rafa também compartilhou detalhes da preparação para o parto, contando que tem seguido a recomendação de consumir seis tâmaras por dia “para ajudar no trabalho de parto”. A apresentadora já revelou o desejo de ter a filha por meio de um parto natural e aguarda, com tranquilidade, a chegada da pequena Zuza.