Ministério Público de SP pede abertura de inquérito contra Bruno, dupla com Marrone, por transfobia

O Ministério Público de São Paulo solicitou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) a instauração de um inquérito policial para apurar se o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, foi transfóbico com a repórter trans Lisa Gomes, da Rede TV!.

Durante um evento em São Paulo, no último dia 12 de maio, o cantor perguntou a jornalista: “Você tem p**?”. Lisa fica visivelmente constrangida em frente às câmeras com o comentário. Após a grande repercussão do caso, ele se desculpou pela pergunta.

Bruno Cantor “Estou aqui para pedir desculpa para Lisa Gomes pelo que perguntei a ela. Fui totalmente infantil e inconsequente. Acho que não tem como voltar no tempo... Perdão, Lisa Gomes”.

Segundo Monica Bergamo, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos apresentou uma representação ao Ministério Público de São Paulo acusando Bruno de transfobia.

Associação pediu prisão do sertanejo

A associação solicitava a prisão do sertanejo ou suspensão de suas atividades profissionais. Segundo a colunista, o sertanejo contratou o escritório do advogado criminalista Fernando José da Costa, ex-secretário da Justiça de São Paulo, para defendê-lo no caso.

A informação da abertura do inquérito também foi confirmada pelo advogado de Lisa Gomes, Marcus Vinicius Ramos Gonçalves, a “Quem”. Ele enviou um comunicado sobre o caso.

“A BRG Advogados, representando os interesses da jornalista Lisa Gomes no que tange ao triste episódio envolvendo o cantor Bruno em 12/05/2023, comunica que: