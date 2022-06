Médica de Paulinha Abelha se manifesta pela primeira vez após a morte da cantora

A médica Paula Cavallaro, que cuidava da saúde de Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta que faleceu por uma infecção no sistema nervoso central há três meses, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Ela estava afastada das redes sociais desde o falecimento da artista, pois foi duramente criticada e até acusada de ser responsável pela morte por ter receito alguns remédios.

"De acordo com a documentação analisada, as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de AQUI a lesão hepática não possui nexo causal com os medicamentos prescritos pela Clínica Cavallaro", diz em vídeo enviado ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Ela enviou o posicionamento, inclusive, ao lado do marido de Paulinha, Clevinho. A médica desabafou sobre os ataque e disse que "embora todo o estrago que fizeram em minha vida pessoal e profissional, em momento algum eu duvidei de que a verdade viria à tona, como realmente veio".

Paulinha Abelha morreu em março aos 43 anos, após internação por problemas nos rins. Ela chegou a ficar em coma. O laudo médico divulgado em março confirmou que a morte não teve relação medicamentosa.

"Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas, que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também, outros profissionais médicos, e a muitos pacientes que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais", disse Paula Cavallaro.

Leia o relato da médica de Paulinha Abelha na íntegra

“Hoje eu resolvi falar sobre as injustiças que fizeram comigo, em decorrência do falecimento da minha eterna amiga Paulinha Abelha. Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas, que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também, outros profissionais médicos, e a muitos pacientes que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais.

Paulinha era saudável, e cuidava de sua saúde com hábitos bons e comidas de verdade; o Laudo final, atesta que a minha atuação profissional não teve qualquer ligação com o o ocorrido.

De acordo com a documentação analisada, as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de a lesão hepática não possui nexo causal com os medicamentos prescritos pela Clínica Cavallaro. Ou seja, não existe nexo causal entre os medicamentos prescritos e a doença que acometeu Paulinha. Embora todo o estrago que fizeram em minha vida pessoal e profissional, em momento algum eu duvidei de que a verdade viria à tona, como realmente veio.

Agora que está tudo esclarecido, eu vou Ressignificar; mas, o principal motivo que me fez vir falar desse assunto hoje, é a minha preocupação com as pessoas em todo o Brasil e no mundo afora, que necessitam de acompanhamento médico, e que interromperam ou deixaram de buscar tratamento médico pelo medo causado por essas acusações infundadas.”

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit