MC Mirella e Dynho voltaram? Cantora passa noite na casa do ex e explica

MC Mirella e Dynho Alves passaram a noite juntos, na madrugada desta quarta-feira (1º). O ex-casal deu o que falar quando apareceu junto nas redes sociais, mas eles não voltaram, segundo garantem.

Mirella comentou no stories que acabou exagerando na balada e preferiu deixar o carro no estacionamento para ir embora de carona com Dynho.

"O que aconteceu ontem? Deixei meu carro na balada, vim para a casa do meu ex. Sabia que ontem ia ser bom, mas não estava mensurando isso. Ontem, realmente perdi as estribeiras", comentou.

Os dois gravaram até uma coreografia juntos nas redes sociais. A funkeira informou ainda que o ex-casal está de bem: "Meu aniversário é essa semana, e quero estar bem com todo mundo. A gente nunca sabe o dia de amanhã".

"Somos amigos", diz Dynho

A separação ocorreu no fim de 2021, quando Dynho ainda estava em "A Fazenda 13". As cenas muito próximas dele com Stefhane Matos no confinamento incomodaram Mirella.

Nesta quarta, o dançarino e influenciador comentou a noitada também: "A real é que são dois sem-vergonha. Vocês vão falar, e a gente não vai se odiar. Tudo certo entre nós. Somos amigos, independente de qualquer coisa, e não vamos voltar".

"Está tudo certo entre nós. A gente não vai voltar, só somos amigos e muito bem resolvidos. Ontem a gente foi dar um rolê, curtimos normal, como pessoas normais, e está tudo certo", completou o dançarino.