MC Cacau desabafa após morte de ex, MC Marcinho: 'fiz de tudo'

MC Cacau, ex-mulher de MC Marcinho, comentou sobre a morte do ex-marido nesta segunda-feira (28), nas redes sociais. O cantor morreu no último sábado, aos 45 anos. A cantora relatou estar muito triste, sem comer direito e sem dormir.

"Não estava casada com o Marcio há muitos anos, mas acho que vocês merecem participar de tudo. Eu lutei para que eu e ele pudéssemos cantar para vocês mais uma vez, levar um pouco de amor, como eu sempre quis. Não queria deixar passar muito tempo, pois preciso me recuperar, preciso da força de vocês para subir no palco, porque sei que vai ser difícil", disse.

Cacau que também mencionou o filho que possui com MC Marcinho, Marcio André, de 17 anos. "O Marcio falava que tinha muito orgulho do meu filho. Ele [Marcio André] que me amparou, ao invés de eu dar força para ele, ele que me deu", contou aos seguidores.

Um das primeiras funkeiras do Brasil, a artista também acredita que o ex-marido está conseguindo finalmente descansar. "Dei tudo, eu fiz de tudo. Eu estive no começo da vida do Marcio e fui até o fim. Muito obrigada pela minha vida, pelo meu filho, agora sei que ele está descansando, porque ele estava sofrendo muito e não merecia aquilo", concluiu.

MC Marcinho e MC Cacau fizeram hits juntos

Embora separados há algum tempo, Cacau disse que seguirá cantando as músicas de Marcinho e as que fizeram juntos, como "Porque Te Amo" e "Primeiro Você Me Disse".

"Cantar nossas músicas vai ser difícil, eu vou chorar, vou pedir muito a força de vocês, porque preciso de vocês, agora mais do que nunca. Eu falei para Deus hoje de manhã que perdi o meu alicerce", contou.

No próximo sábado (2), a cantora estará na Portela para encontro com fãs. "Nem sei como vou chegar lá, mas quem quiser ir me dar um abraço, quem quiser ir lá cantar comigo, me ajudar... cantar me ajuda. Falei para o meu filho que acho que vou chorar por um bom tempo... ou a vida toda", contou.

Acidentes e problemas de saúde

No ano de 2006, o artista foi vítima de um grave acidente de carro que matou o seu primo e o deixou de cadeira de rodas. Anos mais tarde, foi baleado em um assalto.

Em 2012, o funkeiro foi internado com suspeita de pneumonia. Sete anos depois, teve um princípio de infarto, e em 2020, voltou a ser hospitalizado, desta vez com Covid-19. Em fevereiro de 2021, MC Marcinho ficou em coma em virtude de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. Ele ficou três meses internado pelo comprometimento do pulmão. Já em julho do mesmo ano, implantou um marca-passo no coração. Em 27 de junho deste ano, foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro com insuficiência cardíaca e renal. No dia 11 de julho, ele teve uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos. Dois dias depois, o artista começou a receber o suporte de um coração artificial, um aparelho que bombeia sangue para o corpo, indicado para quem tem insuficiência cardíaca grave. O cantor entrou na fila de transplante de coração, mas após piorar por causa de uma infecção generalizada, ficou sem condições de passar pelo transplante. Nesta sexta-feira (25), começou a circular nas redes sociais que MC Marcinho havia falecido, mas o caso foi desmentido pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que o quadro dele era considerado "gravíssimo".