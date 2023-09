MC Cabelinho cancela show em Petrolina, e reação de fãs viraliza nas redes sociais; assista

MC Cabelinho cancelou um show que deveria fazer em Petrolina (PE), nesse domingo (17). O artista já estava na Cidade, mas não participou do evento, pois o local não fornecia efeitos especiais combinados anteriormente. O público foi notificado da ausência quando já aguardava a apresentação e demonstrou insatisfação.

Nas redes sociais, circula vídeo que mostra o momento em que os espectadores são informados sobre a desistência. "Pelejamos com a produção do Cabelinho para que ele fizesse o show sem efeito, porque acho que todo mundo tá aqui pra ver o Cabelinho cantar. Ele não quis fazer o show sem os efeitos”, disse Osvaldo Marley, funcionário da produtora Sucesso Promoções, responsável pelo evento, conforme o jornal Metrópoles.

ASSISTA AO MOMENTO

Nas imagens, é possível ouvir o público pedir reembolso e xingar. "Vamos remarcar o show. Ele não quis fazer. Acho uma falta de respeito do artista para com seus fãs. Cachê pago...”, continuou o profissional.

Em comunicado oficial, o cantor justificou que houve um "descumprimento contratual por parte do contratante". A Sucesso Promoções negou e disse que cumpriu todas as cláusulas, mas explicou que a empresa contratada para fornecer os efeitos teve problemas, após o caminhão que transportava os objetos quebrar e não chegar a tempo no local do show.

"Simplesmente o artista se negou a fazer o show, uma falta de consideração com seus fãs que o aguardavam ansiosamente em frente ao palco. Os fãs queriam vê-lo cantar. Lamentavelmente, ele se negou a fazer o show sem os efeitos", diz o texto.

Ainda no comunicado, a equipe de Cabelinho lamentou a situação. "Pedimos desculpas pelos transtornos e todo e qualquer assunto relacionado a ingressos deverá ser resolvido diretamente com a empresa responsável pela venda dos mesmos e divulgação".

"Só nos restou a opção de devolver os ingressos para remarcar uma futura data. Obrigado pela compreensão de todos", finalizou a Sucesso.