Matuê é o convidado do 'Conversa com Bial' desta terça (3); veja horário e onde assistir

A TV Globo exibe no programa "Conversa com Bial", às 1h30 de quarta-feira (3), entrevista com o cearense Matuê. Ele gravou participação no mês de julho. Nas redes sociais, imagens dos bastidores do encontro com o jornalista foram divulgadas.

Em vídeo publicado no Instagram do cantor, Pedro Bial contou como conheceu o trabalho de Matuê.

"Felizão, cara! Tô querendo trazer esse cara desde 2017, quando o programa estreou. Quem me aplicou no Matuê foi meu filho. Hoje ele tem 21 anos, ele tinha 15, 16. [Ele falou:] 'Esse é o cara'. E eu gosto desde então. Finalmente acontece", comemorou o apresentador.

Na quarta-feira (4), o programa exibe entrevista com a dupla Antônio Carlos e Jocafi. O bate-papo será divido em duas partes, com a segunda sendo exibida na quinta-feira (5). Na sexta-feira (6), o ator Eduardo Moscovis é o entrevistado.

Cearense alcançou o topo do Spotify

Com o recente lançamento “Conexões de Máfia”, aliado em feat ao rapper americano Rich the Kid, o cearense alcançou o Top 1 do Spotify. A produção foi a maior estreia de Matuê em toda carreira.

O hit foi o quarto melhor número do artista no Spotify Brasil. Ele alcançou o topo da plataforma com “VAMPiro” — junto ao Teto e Wiu — “Quer Voar” e "Máquina do Tempo“.

O videoclipe já soma mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, no canal da 30PRAUM. “Conexões de Máfia” atingiu mais de 1,8 milhão de plays no Spotify, nas primeiras 24 horas de seu lançamento.

O artista também foi destaque com a maior première de clipe no YouTube Brasil, com mais de 253 mil pessoas on-line assistindo à estreia simultaneamente.