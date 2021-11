Marido de Ivete Sangalo nega crise em casamento: "fofoca pura"

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, julgou como "fofoca pura" o término do casamento noticiado pelo colunista do Portal Metrópoles, Léo Dias. Em transmissão nas redes sociais na noite dessa segunda-feira (22), o nutricionista também negou a suposta crise no relacionamento com a cantora baiana.

"Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso", desabafou.

Cady explicou ainda que apagou algumas fotos com Ivete porque estava adequando o perfil ao seu novo projeto profissional de venda de camisetas inspiradas na natureza. Ao final do relato, ele voltou a garantir o casamento vai bem.

"Estou sempre tentando trazer para vocês aqui o que há de melhor, minhas experiências, meus erros. Então, é isso, o que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus", afirmou.

Ivete Sangalo, que ganhou o Grammy Latino 2021 por ter gravado o Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, é mãe de Marcelo, de 11 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de três, frutos do casamento de 10 anos com Cady.