Maraísa posta foto e recebe cantada de Sérgio Marone: ‘Pacote desse a gente rasga’

A cantora Maraísa, de 34 anos, recebeu uma cantada do ator Sérgio Marone, 41, no Twitter, nessa quarta-feira (28). Ela publicou uma foto e disse que estava “empacotada para presente, mas não tinha ninguém para desembrulhar”. O ator logo aproveitou a deixa para mandar uma indireta:

“Um pacote desse a gente rasga, não desembrulha, não”, escreveu ao repostar a foto da artista. Ela logo respondeu: “Eu acho que eu dou conta”.

Os usuários do Twitter celebraram a interação da dupla. “Eu no lugar dela já tava casada com esse homem”, escreveu um. “Eu amo as cantadas desse homem”.

Flertes frequentes

Essa não é a primeira vez que Maraísa e Sérgio Marone flertam nas redes sociais.

Leia também É Hit Zé Vaqueiro reaparece com a mãe e dá carro de luxo como presente no Natal; assista

Em janeiro deste ano, ela escreveu na foto do ator. “Oi, meu nome é Maraísa. Você vem sempre aqui?”. Em seguida, complementou que achava que nunca teria chances com o ator.

Apesar de ela ter apagado o comentário, Marone disse em uma live que soube o que ela escreveu. “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraísa. Nunca diga nunca”.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit