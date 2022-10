Mãe de Marília Mendonça revela o que vai fazer após um ano da morte da filha

Com a proximidade do aniversário de morte da cantora Marília Mendonça, que completa um ano no dia 5 de novembro, a mãe da Rainha da Sofrência, Dona Ruth Dias, revelou que irá viajar no fim de semana da data para ter um pouco de privacidade. As informações são do Metrópoles.

O local não foi divulgado e deve permanecer secreto. Ruth viajará acompanhada do neto Leozinho, filho da cantora, e deve manter o telefone desligado para evitar perturbações.

Além disso, devido ao aniversário de morte, a mãe de Marília gravou, nesta semana, uma reportagem para o "Fantástico" e outra para o "É de Casa", com Maria Beltrão.

Um ano da morte de Marília

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo na tarde do dia 5 de novembro de 2021. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que Marília Mendonça estava bem e que havia duas pessoas na aeronave. O número e a informação, contudo, foram atualizados posteriormente, e as mortes foram confirmadas pelas autoridades mineiras.

Legenda: Aeronave de pequeno porte caiu em uma cachoeira na serra de Caratinga, em Minas Gerais Foto: reprodução/Redes Sociais

Guarda do neto

Dona Ruth divide a guarda da criança de dois anos com o pai dele, o cantor Murilo Huff. "Tenho responsabilidade pela vida do Leo, do filho, não tinha só da minha filha. Eu não questionei, apenas agradeci os 26 anos brilhantes que ela passou comigo. O dinheiro nunca subiu para a cabeça dela, sempre foi humilde. Até hoje por ter deixado um filho para mim", completou.

"Foi uma tragédia, e não foi só minha filha. As pessoas esquecem o valor, estão dando valores que o dinheiro não compra. Ninguém fala dos pilotos, do Bahia [Abicieli Dias, irmão de Ruth], que era um ótimo assessor e quase um filho meu. Essa dor fica muito maior quando não é só um filho", finalizou Ruth.