Mãe de Lexa comenta estado de saúde da cantora, que está internada: 'Momento muito delicado'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, descreveu o momento vivido pela filha como “muito delicado”. A informação é do portal LeoDias. Lexa, que está grávida da primeira filha com o ator Ricardo Vianna, foi internada na última segunda-feira (20) no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, diagnosticada com pré-eclâmpsia.

“Eu prefiro que o hospital fale sobre isso. O que eu quero falar é que eu pude subir, abraçar e beijar muito a minha filha e a barriguinha dela. É um momento muito delicado, mas acredito que a fé move montanhas. De coração, é um momento de amor pra Lexa”, disse Darlin.

Lexa segue sob observação e cuidados médicos rigorosos. Darlin, que acompanhou de perto o atendimento à filha, destacou o empenho da equipe médica: “Ela está sendo muito bem cuidada, com médicos bem dedicados e que dão todo o suporte. Ela acabou de ser medicada na minha frente e eu vi o cuidado e o amor. Acho que é pensamento positivo e que vai dar tudo certo”, completou.

ENSAIOS PARA O CARNAVAL

A cantora, que havia se preparado para desfilar como Rainha de Bateria da escola Unidos da Tijuca, no Carnaval do Rio de Janeiro, precisou cancelar todos os compromissos para priorizar a própria saúde e a do bebê. Em nota oficial, a assessoria de Lexa informou que a decisão foi tomada após orientação médica e visa garantir a segurança de ambos.

Segundo a mãe da artista, a Unidos da Tijuca também demonstrou apoio e carinho diante da situação.

O presidente da escola, Fernando Horta, declarou que Lexa terá o lugar dela preservado: “Ele disse que nem vai colocar ninguém à frente da bateria neste ano. Fala pra Lexa que a gente ama ela. Foi um gesto lindo. Lexa ama a Tijuca e se dedicou por inteiro nos últimos cinco anos à escola”, relatou a mãe da cantora.

ESTADO DE SAÚDE DE LEXA É ESTÁVEL

Em boletim médico divulgado nas redes sociais da artista, o hospital informou que Lexa está estável, mas em tratamento de um quadro que exige atenção devido ao alto risco envolvido.

"Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana", detalhou a nota emitida pela unidade de saúde.

A família e a equipe da cantora pedem pensamentos positivos e reforçam a confiança na recuperação de Lexa e no bem-estar do bebê.

