Ludmilla 'fecha' Beach Park e aproveita manhã com família antes de Numanice em Fortaleza

A cantora Ludmilla aproveitou a passagem pelo Ceará para aproveitar o dia de folga antes do Numanice em Fortaleza, que ocorre no sábado (19). Em uma série de Stories publicados no Instagram, a artista mostrou vídeos da diversão ao lado da família.

Nas imagens, é possível ver que Ludmilla esteve acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves, e da mãe, Silvana Oliveira. Todas desceram de tobogã em boias duplas, mostrando a diversão pelo parque.

Legenda: Ludmilla faz show em Fortaleza no sábado (18) Foto: reprodução/Instagram

"E quando o parque fecha só para você, seus amigos e família?", brincou ela em um dos vídeos. "Ó, gente! Aqui é o meu lugar", continuou Brunna comemorando os momentos de folga da companheira.

Ludmilla se apresenta com o Numanice em Fortaleza neste sábado (19). O show é um dos mais famosos da carreira da artista, sendo a apresentação em que ela apresenta tanto as músicas pop como de pagode feitas ao longo da carreira.