Ludmilla e Brunna Gonçalves curtem viagem romântica nas Maldivas

A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, desembarcaram para mais uma viagem romântica para as Ilhas Maldivas.

Nesta terça-feira (17), as artistas publicaram detalhes do passeio após chegarem ao destino em um jatinho luxuoso. Por meio dos Stories do Instagram, Brunna prometeu muito conteúdo sobre a viagem aos seguidores.

Legenda: Brunna e Ludmilla em jatinho de luxo com destino a Maldivas Foto: Reprodução/Instagram

"Pronta pra curtir o primeiro dia desse paraíso. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta a esse lugar. Vai começar o feed Maldivas pra vocês", comemorou.

Também no Instagram, Lud publicou fotos no feed abraçada com a esposa. "Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas", escreveu a cantora, fazendo referência à música que compôs dedicada a Brunna, inspirada na ilha.

Gravidez

Bruna Gonçalves planeja ficar grávida em breve. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera no começo deste mês, ex-BBB afirmou que ser mãe é um sonho.

Ludmilla e Brunna, que estão juntas desde junho de 2019, já haviam falado publicamente sobre a vontade de serem mães.

Ao ser questionada pelo youtuber sobre os planos de a família crescer, Brunna respondeu: "[É para] daqui a pouco. É meu sonho de vida", contou a dançarina.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit