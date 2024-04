Lexa comemora seis meses de noivado com Ricardo Vianna e se declara: 'Quero o mundo com você'

Lexa fez seis meses de relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna, e no domingo (14) publicou um álbum de imagens especiais dos dois. Na publicação, ela também fez um balanço do tempo em que estão juntos.

"Eu sei que passaram uns dias e já estamos rumo aos sete meses, mas vou falar mesmo assim! Há seis meses eu conheci o cara que chegou pra ressignificar muita coisa na minha vida e eu venho aprendendo muito com você, seu amor pela natureza, animais, pela energia, meditação, bons hábitos e muito azeite na comida", escreveu ela.

A famosa também exaltou o apoio que recebe do noivo. "O jeito que você cuida de mim, se emociona pelas minhas conquistas, me faz sorrir e se importa com absolutamente tudo que eu falo e faço... Te amo muito 'Richard Marreco'. Eu quero o mundo com você! Tudo com você é mais especial", derreteu-se.

A homenagem foi curtida por mais de 260 mil pessoas e recebeu diversos comentários. O principal foi do próprio Vianna: "Eu te amo tanto meu amor! Que msg linda!!! Sou muito grato por ter encontrado vc nessa vida. Obrigado por todo seu carinho, seu amor e ensinamentos diretos e indiretos. Aprendo muito com vc! Te amo, te amo, ao infinito e além!!!".

A atriz Lucy Alves deixou emojis de coração. Uma seguidora declarou: "Eu vou falar uma coisa… Fiquei 10 anos com uma pessoa e não casei… Chegou um ser lindo e com seis meses já estávamos morando juntos. Hoje somos casados… É tão bom ver sua felicidade… Arrasa gata. Deus vai abençoar vocês". Um fã escreveu: "A química de milhões".

A cantora e compositora anunciou o noivado em fevereiro deste ano, tendo o relacionamento começado em outubro de 2023. Em entrevista ao "Na Piscina com Fê Paes Leme", em janeiro de 2024, ela contou que conheceu Vianna em Fernando de Noronha, um mês após se divorciar de MC Guimê.