Léo Santana realiza 'Baile da Santinha' em Fortaleza, neste sábado (26)

O cantor Léo Santana realiza mais uma edição do "Baile da Santinha", em Fortaleza. A festa reúne ainda os cantores Felipe Amorim, Felipe Amorim, Solange Almeida, Legado, MC Cabelinho e Diego Facó. O evento acontece no sábado (26), no Marina Park Hotel.

O evento conta com dois setores: o “Área Vip Revoada” e “Open Bar Perdendo o Juízo”.

Os ingressos ainda estão à venda e o público pode adquirir tanto nos pontos físicos quanto pelo site da Brasil Ticket.

Serviço

Baile da Santinha - Fortaleza

Data: Sábado 26/11/2022

Local: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Abertura dos portões: 18 horas

Classificação: Área Vip: 16 anos/Open bar: 18 anos

Ingressos: Lojas Ame Laser/Lojas Blinclass

Vendas online: Brasil Ticket