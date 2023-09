Justiça Federal manda cancelar gravação do DVD de Dilsinho em Ouro Preto

A gravação do novo DVD do cantor Dilsinho, que ocorreria em Ouro Preto (MG), neste domingo (10), foi cancelada pela Justiça Federal. Intitulado "Diferentão 2", o novo DVD do artista seria gravado na Praça Tiradentes, um dos principais pontos turísticos da cidade mineira.

O motivo para o cancelamento, segundo o g1, é a proibição de shows de grande porte na Praça até que as autoridades compreendam o que causou um incêndio no local no último dia 1º de julho. Segundo o juiz que determinou a suspensão do show, é preciso que seja criado um "Plano de Gestão de Risco para o Conjunto Urbano Tombado de Ouro Preto".

Após a decisão, Dilsinho publicou, nas redes sociais, uma série de posts criticando a decisão da Justiça, e afirmou ter cumprido todas as determinações legais para realizar o evento. O cantor ainda destacou que a oportunidade geraria impacto positivo para a economia e o turismo da cidade, e que está consternado com a situação.

"Cumprimos com todas as normais legais de um evento. Fomos surpreendidos com a suspensão da gravação. Em nenhum momento fui intimado oficialmente. Tentamos até o último momento, confesso a vocês que essa é uma das maiores decepções de toda a minha carreira. Peço desculpas a todos", declarou.

Entenda o cancelamento

O impasse começou no último dia 4, quando o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendaram a suspensão do evento por risco de incêndio e falta de autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Prefeitura de Ouro Preto, no entanto, disse que a apresentação seria mantida, pois a documentação necessária teria sido apresentada pela administração e pelo Corpo de Bombeiros. O valor da multa em caso de descumprimento, então, passou de R$ 500 mil para R$ 1 milhão.

Neste domingo (10), a Prefeitura divulgou um comunicado oficial nas redes sociais confirmando a suspensão do show e agradecendo o interesse de Dilsinho em realizar a gravação do DVD na cidade.

Configura a nota na íntegra:

A Prefeitura de Ouro Preto informa que, por decisão da Justiça Federal, proferida nesta manhã, está efetivada a proibição da gravação que seria feita hoje, 10 de setembro, na Praça Tiradentes, pelo cantor Dilsinho.



O Ministério Público Federal e o IPHAN não autorizaram a realização, apesar de toda a documentação apresentada pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros Militar, além de todos os cuidados evidenciados pela produção.



A Prefeitura de Ouro Preto agradece ao cantor Dilsinho pelo carinho com a nossa cidade, e espera que ele possa voltar à Praça Tiradentes para repetir o enorme sucesso alcançado no dia 8 de julho passado.