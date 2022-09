Pabllo Vittar tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça por dívidas de imóvel

A cantora Pabllo Vittar teve suas contas bancárias bloqueadas por causa de uma dívida adquirida em 2017. Segundo o Metrópoles, que teve acesso aos autos do processo, o débito é referente à compra de um imóvel em Uberlândia, Minas Gerais. A propriedade teria sido negociada pela artista por R$ 146 mil.

À época, Pabllo pagou o sinal de R$ 36 mil e ficou de pagar o restante até 20 de abril daquele ano. Contudo, de acordo com o portal, ela só efetuou o pagamento seis meses depois do acordado, em outubro de 2017.

Devido ao atraso, como não foram pagos os juros de mora e a correção monetária sobre o valor devido, o juiz Ernane Fidelis Filho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), decidiu bloquear as contas bancárias ou os fundos de investimento de titularidade da cantora. O montante retido pela Justiça foi de R$ 142,3 mil.

'Nunca foi citada'

A assessoria da Pabllo informou, em nota ao Metrópoles, que a cantora "nunca foi citada neste processo, tendo tomado ciência dessa demanda somente quando houve o bloqueio judicial de sua conta-corrente".

Os representantes disseram ainda que a equipe jurídica da artista deve tomar providências para tentar reverter a decisão judicial, visto que "houve completo cerceamento do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório".

No Twitter, Pabllo também se manifestou: