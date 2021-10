Juliette canta em DVD de Israel e Rodolffo; veja fotos

Donos do hit "Batom de Cereja", a dupla Israel e Rodolffo avançam no mercado musical com a gravação de mais um DVD. O registro do audiovisual aconteceu na tarde de domingo (3), regrado com protocolos de segurança contra a Covid-19. A ex-BBB e cantora Juliette participou em m dos feats.

A gravação aconteceu na Casa Maaya, um complexo de entretenimento às margens do Lago Paranoá. Um dos pontos altos do DVD foi o feat com Juliette, realizando a primeira participação de uma gravação de DVD. A dupla Maiara & Maraisa, o cantor Kevinho e o duo pop LT também gravaram canções com os sertanejos.

Legenda: DVD de Israel e Rodolffo foi gravado em Brasília Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação

“Eu nunca acreditei tanto num repertório como desse novo projeto. Antes mesmo da gravação já surpreendeu”, destacou Israel durante gravações.

Repertório

As canções totalizam 19 inéditas, duas delas tem Rodolffo como um dos compositores. “Ouvimos umas cinco mil músicas, até chegarmos ao ponto de não conseguirmos ouvir mais nada. Foi três meses de audições, praticamente 24h por dia. Ficamos bem exaustos”.

Um time de peso assina o projeto junto à dupla. A produção audiovisual contou com direção de Vídeo de Fernando Trevisan (Catatau); direção de Fotografia de Carlinhos Nogueira; e direção Musical de Moisés Rufino.

Veja fotos:

Legenda: Kevinho foi nome do funk que participou de DVD de dupla sertaneja Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação

Legenda: Maiara e Maraisa também participaram de produção audiovisual de sertanejos Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação

Legenda: DVD foi gravado em Brasília Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação