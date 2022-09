Homem que move processo contra Marília Mendonça mantém coleção de carros de luxo

Gabriel Ramalho, que se apresenta como ex-empresário da cantora Marília Mendonça e move um processo contra ela, foi o responsável por um rombo financeiro nas contas da artista, morta em um acidente de avião em 2021. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A descoberta do prejuízo provocado por Gabriel se deu a partir de desconfianças de pessoas próximas à cantora, incluindo amigos da música. O homem fazia questão de ostentar sua vida luxuosa, que inclui uma coleção de carros.

Hoje ele mora nos Estados Unidos e mantém alguns dos carros da coleção em um depósito no Brasil. Antes de partir para o exterior, os veículos ficavam em algumas das casas de Gabriel em condomínios de luxo em Goiânia. Entre os itens, automóveis de marcas premium como BMW.

O processo

Após a morte de Marília Mendonça, Gabriel Ramalho recorreu à Justiça pedindo R$ 9 milhões de verbas trabalhistas. Ele tenta provar que era funcionário da cantora, que tinha um salário mensal de R$ 200 mil e busca direitos trabalhistas em cima deste valor.

A proximidade entre os dois se deu no começo da carreira de Marília. Gabriel tinha certo conhecimento musical e apoiou a cantora na ocasião, a ajudando a estabelecer, por exemplo, contatos no mercado musical.

Embora se apresentasse desta forma, Gabriel não chegou a ser empresário de Marília, ainda segundo Leo Dias. E mesmo não havendo vínculo empregatício entre Marília e Gabriel e, sim, uma parceria e lealdade, quando a cantora decolou e passou a ser gerenciada por um escritório profissional, ele passou a ganhar 10% em cima da carreira da sertaneja.

Marília era alertada por amigos de forma recorrente sobre a alta condição financeira de Gabriel, mas só descobriu a verdade durante a pandemia de Covid-19. Isso porque a cantora recorreu às suas aplicações financeiras para dar suporte à banda, que estava sem trabalhar devido às restrições sanitárias. Ao acessar parte do dinheiro aplicado para ajudar a equipe, a cantora se deparou com o rombo.

Parceria rompida

Ramalho e a "rainha da sofrência" eram tão próximos que ele chegou a ser padrinho de casamento da mãe da cantora. No entanto, por discordar de algumas atitudes do então parceiro, Marília decidiu revogar as procurações dele e ambos romperam a relação.

Entre os amigos e familiares da sertaneja, Ramalho ficou mal visto. Muitos, segundo Leo Dias, questionavam a rotina de luxo que o empresário levava enquanto Marília ainda tentava alavancar a carreira e o viam como agressivo e perigoso, por ele andar sempre armado.