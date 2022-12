Gusttavo Lima e Jonas Esticado são grandes atrações do Réveillon 2023 no Marina Park

Cearenses e turistas de várias regiões do Brasil irão poder curtir o melhor do forró, sertanejo e da música eletrônica na programação do Réveillon 2023 do Marina Park Hotel. Gusttavo Lima e Jonas Esticado são as grandes atrações da festa.

Os sertanejos Bruno e Denner e Dub Dogz completam a programação da festa. Para o novo ano, o evento ganhou o tema “Living The Paradise".

"Nesse aspecto de belezas naturais, queremos mostrar ao público local e ao público de turistas, o cenário natural maravilhoso onde está inserido o empreendimento”, reforçou Elise Gradvohl, diretora do Marina Park Hotel.

29 anos realizando festas de Réveillon

O Marina Park Hotel se aproxima de quase três décadas de festa de virada de ano no Ceará, e desta vez, com todas as expectativas na retomada dos eventos com maior quantidade de público devido ao período anterior de restrições gerados pela pandemia.

Os hóspedes do Marina Park podem ainda usufruir de seis tipos de bares e restaurantes, área de lazer com piscina, sauna, academia de ginástica, recreação para crianças, e facilidades como lojas de conveniência, sala VIP, salão de beleza, estacionamento e serviço de traslados.

Serviço

Réveillon Marina Park 2023

Atrações: Gusttavo Lima, Jonas Esticado, Bruno e Denner e Dub Dogz

Local: Marina Park Hotel

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 400 - CE, 60312-060, Moura Brasil, Fortaleza (CE)

Ingressos: Pelo site BaladaApp