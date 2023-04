Gustavo Lima revela desejo de gravar feat com Luan Santana: 'muita gente espera'

O cantor Gusttavo Lima revelou, nesta sexta-feira (21), o interesse em gravar feat musical com o sertanejo Luan Santana. A informação surgiu em entrevista ao colunista Léo Dias, durante o Rodeio Mirassol, em São Paulo.

“Eu acho que [para fazer feat.] precisamos estar num momento tranquilo e especial. Desde 2014, eu nunca mais fiz feat. com ninguém, são quase 10 anos. Acho que chegou a hora, sabe? Nós vamos ter muitos nomes inusitados por aí.”, iniciou o cantor.

O sertanejo ressaltou no bate-papo um dos motivos do interesse em produzir uma parceria musical com Luan Santana — acabar com boatos de rivalidade na música entre eles.

“Quero fazer parcerias para acabar com essas supostas rixas de internet, sabe? Tipo eu e o Luan Santana. Ele é o meu brother. Nossa relação é ótima e a gente se fala direito. Acredito que esse é um feat. que muita gente está esperando”, ressaltou Gusttavo Lima.