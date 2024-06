Gloria Groove comenta novo projeto de pagode: 'Para os emocionados'

Famosa por entregar diversos hits no pop e funk, Gloria Groove embarca de cabeça em nova era de pagode romântico com o "Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)", lançado em 30 de maio. Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (12), a cantora ainda explicou que as cores do projeto acenam também para o vermelho tão presente em outros trabalhos.

"Fiz questão de deixar claro que era uma era para os emocionados que se declaram, e até o vermelho voltando com rosa maximizando tudo foi a forma de simbolizar tudo que estava passando na minha vida, além de uma característica do pop mesmo dentro do pagode".

A multiartista explicou que essa fase a acompanha desde o útero da mãe. Gloria é filha de Gina Garcia, que atuou durante antes como backing vocal da banda Raça Negra e outras. A cantora frisa que esse novo projeto é um retorno a suas raízes.

Veja também É Hit Cristiano, da dupla com Zé Neto, tem alta de hospital após cirurgia de urgência É Hit Cantor de dupla sertaneja descobre tumor cerebral após sofrer convulsão

"O pagode está na minha vida desde a barriga, né? Lembro que o pagode foi uma grande vertente que me levou para o canto romântico, do R&B", continuou.

O álbum conta com 13 faixas neste primeiro volume, e conta com participações de Alcione, Belo, Gina Garcia, Thiago Pantalão e Ferrugem.

Regravação com Alcione, parceria com Belo e gravação com a mãe, Gina Garcia

Durante o Prêmio da Música Brasileira, Gloria foi convidada para homenagear Alcione, cantando ao lado de Maria Bethânia a música "O Meu Amor", e, neste momento, iniciou uma proximidade com a maranhense.

"Aceitei a missão, cantei com a Bethânia para a Alcione, e foi uma noite que me marcou muito. Além disso, me sentei com ela depois na premiação, e ela foi muito carinhosa, então quis tentar essa parceria", relembrou.

Gloria ainda descreveu que após cantar com Juliette, a música "A Loba" comentava o desejo de gravar a canção ao lado de Marrom.

A artista frisa que o Belo era bastante citado durante o processo de produção. "A gente mencionava o nome dele o tempo todo", relembrou. Gloria ainda frisa que Belo é a "benção do romance". Os dois estão juntos na música "Eu Era Feliz".

"Belo era importante e precisava coroar o romantismo desse Vol. 1, além da importância dele no próprio processo criativo; minha mãe também está em uma Era de samba/Pagode, e estamos compartilhando muitas conquistas; Thiago Pantaleão era a homenagem a meu álbum anterior; enquanto Ana Carolina trará a nostalgia do Vol. 2 dos 2000", comentou sobre outras parcerias.

'O Amor é possível'

Gloria frisou ainda a importância de valorizar o amor para pessoas como ela, que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+.

"'Serenata' vem para mostrar para pessoas da minha comunidade que o amor é possível, pois para muita gente ele parece muito distante. Eu tenho muita questão com abandono, e quero que meus fãs sintam o contrário, em falar nisso que comentei de o amor ser atemporal".

Gloria reconheceu também seu privilégio ter recebido amor e aceitação em casa. "Dentro da comunidade LGBTQIAPN+, nem todos têm amor e apoio de pessoas próximas, e tenho noção desse privilégio que tenho. Com isso, queria deixar essa marca do amor, e quando for uma drag bem velhinha, vou poder lembrar disso", analisa.