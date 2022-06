Frank Aguiar comenta relação de Simone e Simaria: 'Não acho que elas possam se separar'

O cantor Frank Aguiar deu declarações sobre a relação de Simone e Simaria. Em matéria do colunista Lucas Pasin do Uol, o forrozeiro relembrou os temperamentos diferentes das artistas, mas ressaltou que, apesar de brigarem, uma não vive sem a outra.

"Não acho que elas possam se separar. Elas se completam, costumo dizer que são como tampa e penico. Simone não vive sem a Simaria. São irmãs que sempre brigaram, mas que se defendem também", declarou Frank Aguiar.

Simone e Simaria começaram a carreira com 12 e 14 anos, respectivamente, acompanhando Frank Aguiar nos vocais.

Ainda entrevista, o cantor comentou ter ficado triste ao ver que há muitas pessoas julgando o momento delicado das cantoras.

"Vi comentários negativos, principalmente sobre a Simaria, e fico triste demais com a incompreensão das pessoas. Simaria passou pelo fim de um relacionamento. Ex-marido falando de um lado, fã do outro, a carreira do outro", avaliou Frank Aguiar.