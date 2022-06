Simone e Simaria aparecem juntas no Instagram após conflitos entre irmãs

Simone e Simaria animaram os fãs ao aparecerem juntas em uma selfie, nesta terça-feira (21). A imagem chamou atenção, pois foi postada após alguns discussões públicas entre elas.

"Bom dia, família! Uma terça de muita luz!", escreveram elas na legenda da foto, que foi postada no perfil oficial da dupla sertaneja.

As irmãs tiveram um desentendimento no palco durante um show em Caruaru, em Pernambuco, e também durante gravações de uma apresentação no Programa do Ratinho. Em algumas entrevistas, elas chegaram afirmar que os conflitos foram "coisas de irmão".

O compositor Shylton Fernandes, a cantora Manu Oficial e o influenciador Ney Lima foram alguns dos nomes que deixam comentários positivos sobre a foto das irmãs.

Simaria se afastou dos palcos por problemas de saúde

A sertaneja anunciou pausa nos shows por determinação médica em comunicado, na quinta-feira (16). Ela não revelou o problema de saúde.



Em recado direcionado aos contratantes e fãs Simaria declarou: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”.