Fotos de Marília Mendonça e filho viralizam em rede social por semelhanças

Uma imagem de Marília Mendonça ao lado de uma foto do filho, o pequeno Leo, ganhou destaque no Twitter nesta semana. A fotomontagem, mostrando o pequeno, de quase dois anos, e a sertaneja, que morreu em um acidente de avião no começo deste mês, apresenta semelhanças entre os dois.

As fotos trazem os dois sentados com a boca aberta e olhando para quem fotografa. A imagem foi compartilhada no Twitter pelo perfil @oursinais com a legenda "mini clone da mamãe dele".

Veja tweets:

A publicação ganhou mais de 4,8 mil retweets e 92,3 mil curtidas. "Até a curvinha da sobrancelha igualzinha, coisa mais linda", declarou uma usuária da rede social. Outro perfil desejou uma carreira da música ao pequeno: "Meu Deus, ele vai ser a cara dela demais. Tomara que seja cantor".

Guarda compartilhada

O filho da cantora Marília Mendonça será criado em guarda compartilhada pelo pai, Murilo Huff, e por Ruth Dias, mãe da cantora. A informação é do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, esse era o desejo da própria sertaneja. Leo, de um ano e dez meses, está sob os cuidados da avó materna, na casa em que ela vivia com Marília, em Goiânia, desde o dia do acidente.