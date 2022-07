Xand Avião substitui Wesley Safadão nesta sexta (15) no Festival Expocrato 2022

Depois de Wesley Safadão cancelar sua participação no Festival Expocrato 2022, prevista para esta sexta-feira (15), o evento atualizou o line-up colocando Xand Avião como uma das principais atrações do dia.

Xand sobe ao palco na sexta junto a Taty Girl, Dorgival Dantas e Calcinha Preta. O forrozeiro também deve tocar no sábado (16) com Gusttavo Lima, Mari Fernandez e Jonas Esticado, mantendo a programação inicial.

Repercussão do novo line-up

Nos comentários da postagem do festival no Instagram, parte dos seguidores aprovou a troca. "Eita, Xand véi pra amar a Expocrato", escreveu um. "Expoxand", brincou outro. Outros acharam ruim: alguns manifestaram querer devolver o ingresso e outros sugeriram outros nomes para substituir Safadão, como Mari Fernandez e Nattanzinho.

Cirurgia de hérnia

Safadão anunciou na noite desta quarta-feira (13) que não iria mais se apresentar na Expocrato 2022. Ele disse nos 'Stories' do Instagram que ainda estava se recuperando da cirurgia de hérnia de disco feita no último fim de semana e, por recomendações médicas, só retomaria a agenda de shows a partir do dia 21.

Em nota, a direção da Expocrato disse que foi "pega de surpresa" pelo cancelamento às vésperas do show. "Fomos pegos de surpresa com o cancelamento repentino e logo em seguida tornado público, mesmo que com muitos diálogos de preocupação por parte do Festival Expocrato", comentou, em nota.