Cantor Toca do Vale sofre acidente a caminho da Expocrato e cancela show

O cantor Toca do Vale sofreu um acidente de trânsito na BR-116, em Tabuleiro do Norte, interior do Ceará, a caminho de show no Festival Expocrato, nesta quarta-feira (13). De acordo com nota oficial da equipe do artista, a apresentação foi cancelada.

Toca do Vale não teve ferimentos, assim como toda a equipe e "nenhuma outra parte envolvida".

Legenda: A equipe teve de cancelar o show Foto: Reprodução

O acidente foi na localidade Sítio Cajueiro, na altura do km 215. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da cidade de Russas se deslocou à região para atender a ocorrência de colisão entre dois ônibus.

Festival Expocrato

Toca se apresentaria na quarta noite do Expocrato 2022, como um dos artistas principais da noite.

O Festival recebe hoje no Parque Pedro Felício Cavalcante, os artistas Waldonys, Elba Ramalho, Zezo e Luan Estilizado, além da banda Saia Rodada. O evento segue até domingo (17).