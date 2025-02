Felipe Araújo publica fotos com filhos de Cristiano Araújo, e tamanho dos meninos impressiona

O cantor Felipe Araújo publicou nas redes sociais, no domingo (9), uma foto com os sobrinhos Bernardo e João Gabriel, filhos do cantor Cristiano Araújo, que faleceu em 2015.

“Amo vocês, meus meninos”, escreveu o artista na legenda.

João acabou de completar 16 anos, e, nos comentários da postagem, os fãs do famoso ficaram impressionados com o tamanho dos meninos e a semelhança com o pai.

“Estão lindos os meninos”, escreveu uma pessoa. “O João cresceu tanto”, disse outra. “João Gabriel era uma criança um dia desses! Está do tamanho do Felipe já”, publicou outra. "Gente, como cresceram, né? João Gabriel é a cópia do Cris. Lindos, amo essa família", postou mais uma.

Acidente de carro

Cristiano faleceu em um acidente de carro após um show em Itumbiara, Goiás. A namorada dele, Allana Moraes, também morreu no acidente.

Bernardo é fruto da relação do artista com Elisa Leite, enquanto João nasceu do relacionamento do músico com Luana Rodrigues.