Ex-cantor da banda Canários do Reino morre aos 57 anos

O cantor Demir Neves, de 57 de anos, ex-vocalista da banda de forró "Canários do Reino", morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na manhã deste sábado (14). O músico estava internado desde a última terça-feira (3), no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

A morte foi confirmada no Instagram oficial do cantor. O local velório e do sepultamento ainda não foram divulgados.

A família agradeceu o apoio dos fãs e amigos. "Somos gratos e felizes por todos os momentos vividos com ele, gestos de amor e carinho recebidos e retribuídos", diz, em comunicado.

Demir Neves, que seguia carreira solo, ficou conhecido por interpretações de músicas como "Tão Pedindo Vaneirão" e "No Lume da Fogueira".

Homenagem



Ex-parceira de Demir nos palcos, a cantora Joelma Rios lamentou a perda e homenageou o músico. "Foram muitos trabalhos que fizemos, muito momentos, muitas histórias para contar!Tantos planos e projetos, enfim. Não entendemos a vontade de Deus e, às vezes, ficamos indagando o porque", iniciou.

"Era mais um ano juntos, no São João, mais um trabalho juntos que foi interrompido! Mas vou lembrar de você com muito carinho,admiração e respeito", publicou.