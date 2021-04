Eric Land anuncia live 'Top Piseiro' para abril com convidados

O cearense Eric Land, nome em ascensão no forró, anunciou a realização da primeira live produzida por ele em 2021. Os fãs do forrozeiro poderão acompanha a transmissão no dia 17 de abril, às 20h, pelo YouTube.

Em arte divulgada por Eric Land no Instagram, dois convidados são apresentados sem identificar o rosto. Na imagem, um deles aparenta ser DJ Ivis.

Eric Land ganhou destaque nacional nos aplicativos de streaming de música com a música "Cidade Inteira". Ao som do piseiro, som derivado do forró, o cearense conquistou o mercado nacional.

Assista clipe de "Cidade Inteira":



De Fortaleza para o Brasil

Eric Land nasceu em Fortaleza, com criação no bairro Pan-americano. No início da carreira, mesmo ainda “verde” no mercado, tinha agenda voltada para cidades do Piauí, Pernambuco e da região do Cariri cearense. Apadrinhando por Wesley Safadão, ele já esteve em eventos como Garota Vip e Ws On Board.

Em 2020, durante a pandemia, ele gravou o primeiro DVD da carreira em Fortaleza. A produção audiovisual, intitulada "Start", quer levar o cantor a novo patamar, com planos para evento próprio.

Apesar do curto tempo de carreira, Eric Land alcançou conquistas e feats como poucos. Tem no repertório canções com Gabriel Diniz, Xand Avião e Raí, da banda Saia Rodada.