Lives de forró e sertanejo para abril; veja programação

Nomes do forró e sertanejo vão estender as programações de lives de música — iniciadas por conta da pandemia do coronavírus — para abril. Gusttavo Lima, Simone e Simaria, Leonardo, Zé Vaqueiro, entre outros nomes, divulgaram datas de transmissões.

Os shows virtuais são uma das poucas alternativas para arrecadação de verbas diante das proibições de aglomerações para evitar novos casos da doença.

Veja programação

Bruno e Marrone

Legenda: Dupla prepara repertório com sucessos da carreira Foto: Divulgação

A dupla sertaneja realiza transmissão de show no dia 1º de abril. A live é a primeira do ano realizada por eles. Em 2020, eles protagonizaram cenas engraçadas em apresentações virtuais, além de marcarem pelo repertório romântico. Os fãs poderão acompanhar tudo pelo YouTube.

Simone e Simaria

Legenda: Irmãs realizaram diferentes lives em 2020 Foto: Reprodução/Instagram

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a primeira live do ano produzida por elas. No dia 4 de abril, no domingo de páscoa, as coleguinhas irão cantar em transmissão virtual com convidados. As irmãs irão apresentar o repertório do álbum "Debaixo do Meu Telhado". Os fãs poderão acompanhar a live pelo YouTube.

Zé Vaqueiro

Legenda: Pernambucano atingiu o topo dos apps de música com "Letícia" Foto: Divulgação

O pernambucano, radicado em Fortaleza (CE), anunciou a primeira live do ano produzida por ele no Instagram. Intitulada "Original", a transmissão acontecerá no dia 10 de abril, às 20h. O forrozeiro promete cantar canções como "Letícia" e “Volta comigo BB”. Os fãs do forrozeiro poderão acompanha show pelo YouTube.

Maiara e Maraisa

Legenda: Dupla prometeu nova live show em rede social Foto: Reprodução//Instagram



As irmãs realizam apresentação virtual no dia 17 de abril, às 19h. A dupla irá apresentar uma nova live, com show com repertório atualizado. Os fãs das irmãs poderão acompanhar transmissão pelo YouTube.

Gusttavo Lima e Leonardo

Legenda: Gusttavo Lima e Leonardo possuem amizade fora dos palcos Foto: Divulgação

Os cantores estarão juntos, pela segunda vez em live, no dia 3 de abril, às 20h. Os dois prometem cantar sucessos da carreira e modões sertanejos. No ano passado, eles participaram juntos na live do Festival Villa Mix. Os fãs poderão acompanhar tudo pelos canais do YouTube de cada cantor.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

