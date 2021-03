Eric Land aposta em parceria com cearense Tarcísio do Acordeon para iniciar o ano

A união da capital com o interior é a melhor forma de situar essa parceria. Natural de Fortaleza, Eric Land inicia o ano de 2021 com a gravação de uma nova produção audiovisual. Ao lado de Tarcísio do Acordeon, nascido em Campos Sales (CE), eles lança — no dia 31 de março — o clipe do feat "Esqueceu Foi Porra".

A composição é assinada por Ariel Oliveira, Dyeguinho Silva e Pimenta Neto. O clipe com imagens feitas em um galpão na capital cearense ganhou dois cenários: um ambiente industrial, com pirotecnia, e outro em um quarto de casal. A influenciadora digital Innessa Pontes foi convidada contracenar com Eric Land em algumas das cenas.

"Todo mundo tá vendo essa confusão. Da sua boca com seu coração. Cê fala uma coisa o coração quer outra, mas eu só sei quem tá com a razão", diz as primeiras estrofes da canção. Mesmo antes da gravação do dueto em vídeo, a canção já ingressou no top 100 do Spotify Brasil.

Legenda: Clipe de Eric Land com Tarcísio do Acordeon leva efeitos pirotecnicos Foto: Laercio Pioi

Os forrozeiros foram destaques do gênero nordestino em 2020, nas plataformas de streaming de música. Eles conseguiram alcançar o topo dos rankings com letras sobre relacionamentos em separação e superados com novos amores.

O mais curioso sobre Tarcísio do Acordeon é saber que ele surgiu em um cenário sem eventos. Apareceu de forma tímida e saiu rasgando audiências em rádios e apps quando a maioria dos nomes do forró e sertanejo caiam nos setlists nacionais.

Eric Land galgou um caminho complicado para crescer. Em meados de 2018, quando fizemos a primeira entrevista dele da carreira, o cenário musical era inflado. Em cada evento no Ceará, as produtoras apresentavam novos nomes. Em dois anos, com apoio do escritório do cantor Wesley Safadão, ele estava em programações grandiosas como no Fortal.

Mas o tiro certeiro de Eric Land foi o piseiro. "Cidade Inteira" em feat com Xand Avião, produzida por DJ Ivis, catapultou o cearense para o mercado nacional. Como boa parte dos cantores locais que estouram nacionalmente, bastou uma única canção para os holofotes brilharem nele.